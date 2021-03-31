В Москве откроются пункты вакцинации от бешенства около площадок для выгула собак

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Мобильные пункты вакцинации от бешенства появятся рядом с площадками для выгула собак в Москве. Сделать прививку своему питомцу можно будет бесплатно, сообщается в среду на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"В апреле на территории столицы начнут работать дополнительные 40 мобильных пунктов вакцинации животных от бешенства. Они появятся рядом с площадками для выгула и дрессировки собак во всех округах, в том числе Троицком и Новомосковском. Специалисты пунктов проведут вакцинацию питомцев бесплатно", - говорится в сообщении.

Ознакомиться с адресами размещения дополнительных мобильных пунктов и режимом их работы можно на mos.ru. График работы и адреса пунктов будут обновляться ежемесячно.

"Мы напоминаем владельцам животных, что отсутствие вакцинации у питомцев или уклонение от ее проведения является нарушением закона, за которое предусмотрена административная ответственность", - рассказали в пресс-службе комитета ветеринарии Москвы.

Также привить питомца можно в любом подразделении государственной ветеринарной службы. Информация о работе ветклиник размещена на портале открытых данных правительства Москвы в разделе "Центры бесплатной вакцинации животных против бешенства".