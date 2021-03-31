Свыше 20 рабочих групп сформированы в Совете предпринимателей Москвы

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Совет предпринимателей Москвы включил в себя 128 предпринимателей из разных отраслей экономики, всего в новом органе для взаимодействия бизнес-сообщества с правительством столицы сформирована 21 рабочая группа. Об этом сообщает в среду официальный портал мэра и правительства города.

"В совет вошли 128 предпринимателей, которые представляют разные отрасли городской экономики - торговлю, общественное питание, туризм, промышленность, современные технологии, креативные индустрии и другие. Вместе мы будем работать над дальнейшим улучшением бизнес-климата, развитием деловой среды, донастройкой действующих и выработкой новых мер поддержки", - сказала вице-мэр Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводит портал. В сообщении уточняется, что новый орган "состоит из 21 рабочей группы", а его первое заседание прошло 30 марта.

Совет даст возможность предпринимателям напрямую обсуждать с властями города меры поддержки и ключевые вопросы в деятельности малого и среднего бизнеса, а также участвовать в выработке решений. При этом предусмотрена ротация в структуре исходя из активности участников. Голосование за кандидатов в нынешний состав было проведено в феврале. Всего поступило свыше 430 тыс. голосов. Председателем совета стал глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Совет будет работать при департаменте и городском штабе по защите бизнеса, который является коллегиальным рабочим органом правительства Москвы. В него входят представители 16 столичных органов исполнительной власти и семи территориальных отделений федеральных органов власти - МВД, Роспотребнадзора, Федеральной налоговой службы, Федеральной антимонопольной службы, Роструда, Россельхознадзора и Росреестра. В главные задачи штаба входят создание благоприятных условий для ведения бизнеса, развитие конкуренции и совершенствование законодательства.