Более 52 тыс. москвичей отправятся на летний отдых в 2021 году по льготным путевкам

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Свыше 50 тыс. детей и сопровождающих из Москвы поедут отдыхать по льготным путевкам в летний сезон 2021 года. Об этом рассказали ТАСС в среду в пресс-службе Мосгортура.

"Мосгортур завершил заявочную кампанию на получение услуг льготного детского отдыха и оздоровления летом 2021 года. Родители могли подать заявление на семейный отдых, отдых в лагере или сертификат на самостоятельную организацию отдыха. Зарегистрировано почти 50 тыс. заявлений на отдых 80 тыс. человек. Мосгортуру удалось сохранить квоту прошлых лет, она составила 52,8 тыс. услуг отдыха и оздоровления для детей льготных категорий и сопровождающих их взрослых", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что география отдыха по льготным путевкам включает Причерноморье, Республику Крым, Приазовье, Северный Кавказ, Москву и Московскую область, Русский север, Верхнее и Среднее Поволжье, Урал, Республику Беларусь, Центральное Черноземье, среднюю полосу России. "География отдыха по сертификатам не ограничена, и родители могут забронировать туры в любую точку мира. Так, более 7,6 тыс. сертификатов уже было использовано для покупки туров за пределами Московской области. Около 7 тыс. путевок выделено на организацию детского отдыха и оздоровления в Московской области. Решение о возможности переноса отдыха в другие регионы прорабатывается", - сказали в пресс-службе.

Детские лагеря, где будут отдыхать московские дети по льготным путевкам, к началу отдыха пройдут все необходимые проверки и будут соблюдать требования и рекомендации Роспотребнадзора, в том числе прописанные в последнем постановлении. Кроме того, специалисты Мосгортура проводят собственную трехэтапную проверку: во время конкурсных процедур, перед началом сезона и во время смен.