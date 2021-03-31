Аэроэкспрессы в Шереметьево 3 и 10 апреля будут отправляться с Савеловского вокзала

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Все аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево 3 и 10 апреля будут отправляться только с Савеловского вокзала с остановкой на Окружной. Об этом говорится в сообщении компании "Аэроэкспресс".

На участке Одинцово - Белорусский вокзал - Савеловский вокзал движения поездов не будет. Конечной станцией при следовании из аэропорта также будет Савеловский вокзал.

Добраться в аэропорт Шереметьево можно следующими способами. Первый вариант - на поездах "Аэроэкспресс" с Савеловского вокзала и станции Окружная. Аэроэкспрессы будут отправляться каждые 30 минут по стандартному расписанию: в 11 и 41 минуту каждого часа с Савеловской и в 21 и 51 минуту каждого часа с Окружной. Второй вариант - на экспресс-автобусах "Аэроэкспресс" от станции метро "Ховрино". Автобусы отправляются каждые 20 минут с 6:20 до 22:00, время в пути - 20 минут. Экспресс-автобусы прибывают к терминалам В и С.

В случае прибытия пассажира на Белорусский вокзал, рекомендуется добираться в аэропорт следующим способом: на поезде МЦД с Белорусского вокзала доехать до станции Окружная и сделать пересадку на "Аэроэкспресс". Отправление аэроэкспрессов в сторону аэропорта на Окружной происходит с того же пути, куда прибывает поезд МЦД с Белорусской. Для проезда в поездах МЦД от Белорусского вокзала до станции Окружная 3 и 10 апреля действительны билеты "Аэроэкспресс".

Терминал "Аэроэкспресс" на Белорусском вокзале 3 и 10 апреля будет работать по обычному графику. Сотрудники компании будут оказывать пассажирам необходимое содействие и помогать выбрать оптимальный маршрут до аэропорта Шереметьево.