Проект "ВРаботе" запустил новое направление по профориентации школьников и студентов

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Столичный проект "ВРаботе", который занимается трудоустройством молодежи и выпускников вузов от 14 до 25 лет, запустил новое направление "Вокруг профессий". В нем представлена полезная информация для выбора профессии и поступления в университет, а также уникальные тестирования, сообщается в среду на информационном портале мэра и правительства Москвы.

"Развивая проект "ВРаботе", мы поняли, что можем помогать с трудоустройством и выбором будущей профессии не только студентам, но и школьникам. В рамках проекта "Вокруг профессий" мы будем сотрудничать со школами и колледжами для проведения совместных с работодателями профориентационных мероприятий. Партнерами станут компании-участники платформы "ВРаботе", - приводятся в сообщении слова руководителя проектов "ВРаботе" и "Вокруг профессий" Амира Саракова.

Проект разделен на три блока. Первый - информационный, где участники смогут узнать о доступных программах профориентации. Второй блок - консультативный, где можно будет познакомиться с лучшими практиками трудоустройства в компании и госучреждения, программами стажировок и практик университетов, получить консультацию по своему профилю обучения. Третий блок включает в себя коммуникацию с компаниями, где участники смогут погрузиться в профессиональную среду - у них будет возможность на несколько дней стать сотрудниками компаний.

Участники проекта "Вокруг профессий" смогут больше узнать о самых популярных трудовых сферах, среди которых финансы и аудит, банки и инвестиции, консалтинг, продажи, управление персоналом, маркетинг, медиа, культура, госслужба, а также туризм, гостиничное и ресторанное дело, строительство и недвижимость, медицина, ИТ, наука и образование, спорт и многие другие.

Сегодня участниками "ВРаботе" стали более 10 тыс. молодых москвичей, а свои вакансии на площадке предлагают уже почти 200 крупных частных и государственных компаний. Это один из восьми проектов офиса "Молодежь Москвы", который занимается исследованием молодежных интересов и поддержкой молодежных сообществ и некоммерческих организаций. Также активно работают проекты "Московский диалог", "Студенческая лига Stand-up", "КиберМосква", "На районе" и "Зачетная Москва".