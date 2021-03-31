В Москве в 2021 году появятся 200 новых пешеходных переходов

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Двести новых пешеходных переходов организуют в Москве в 2021 году. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Безопасные дороги начинаются с пешеходных переходов. <…> В прошлом году в городе появилось 300 новых переходов, в планах на этот - еще 200. Если вы знаете, где они нужны - пишите: @to_deptrans_bot", - отмечается в публикации.

Уточняется, что обустройством переходов занимается ЦОДД, учитывая множество факторов: интенсивность движения автомобилей, пешеходов, ширину проезжей части, видимость, а также пожелания участников дорожного движения.