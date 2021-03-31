{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве в 2021 году появятся 200 новых пешеходных переходов

В прошлом году в столице организовали 300 пешеходных переходов

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Двести новых пешеходных переходов организуют в Москве в 2021 году. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Безопасные дороги начинаются с пешеходных переходов. <…> В прошлом году в городе появилось 300 новых переходов, в планах на этот - еще 200. Если вы знаете, где они нужны - пишите: @to_deptrans_bot", - отмечается в публикации.

Уточняется, что обустройством переходов занимается ЦОДД, учитывая множество факторов: интенсивность движения автомобилей, пешеходов, ширину проезжей части, видимость, а также пожелания участников дорожного движения.

Теги
Россия
Цикл программ для всей семьи "Оживающие диафильмы" в павильоне ВДНХ начнется с 4 апреля
Зарегистрироваться на мероприятия можно на сайте проекта "Знание. ВДНХ"
Читать полностью