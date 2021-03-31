Московская канатная дорога переходит на летний график работы с 1 апреля

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Московская канатная дорога изменит график работы с 1 апреля. Об этом сообщается в среду на сайте спортивно-развлекательного комплекса "Воробьевы горы".

"Друзья, обратите внимание, что с 1 апреля мы переходим на летний режим работы. Так, в понедельник мы продлили работу канатной дороги на час и будем открыты для вас с 16:00 до 22:00", - говорится в сообщении.

Со вторника по четверг совершить воздушную прогулку возможно с 11:00 мск до 22:00 мск, а в пятницу - с 11:00 мск до 23:00 мск. "В субботу и праздничные дни приезжайте любоваться Москвой с 10:00 до 23:00, а в воскресенье - с 10:00 до 22:00", - отмечается на сайте.

Московскую канатную дорогу открыли в ноябре 2018 года. Она соединила Воробьевы горы и спорткомплекс "Лужники". Новый воздушный вид транспорта Москвы выполняет сразу три функции: спортивную, транспортную и туристическую.

На маршруте длиной 720 м расположены три станции: "Воробьевы горы", "Новая Лига" и "Лужники". В распоряжении посетителей 33 комфортабельные закрытые кабины, каждая из которых рассчитана на восемь человек. Кабины оборудованы медиаэкранами, аудиогидом на четырех языках (русский, английский, испанский, китайский), светодиодной подсветкой, зацепами для велосипедов, лыж и сноубордов; в кабины помещаются детские и инвалидные коляски. Также курсируют две кабины премиум-класса для молодоженов и других гостей.