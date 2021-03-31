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Барьер из водоналивных бонов устанавливают на Москворецкой набережной у парка "Зарядье"

В случае повышения уровня воды во время весеннего паводка барьер из 12 бонов предотвратит возможные подтопления причала и подземного пешеходного тоннеля

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Двенадцать водоналивных бонов на случай резкого повышения уровня воды во время весеннего паводка устанавливают на Москворецкой набережной у парка "Зарядье". Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Прямо сейчас на Москворецкой набережной у парка "Зарядье" устанавливаем барьер из 12 водоналивных бонов. В случае резкого повышения уровня воды во время весеннего паводка эти конструкции предотвратят возможные подтопления причала и находящегося рядом подземного пешеходного тоннеля", - сообщается в публикации.

Там уточняется, что боны изготовлены специально для этого причала, их длина 30 м, а диаметр - 1 м. "Они состоят из отдельных эластичных резервуаров, которые накачивают воздухом и заполняют водой для утяжеления конструкции. Плотно скрепленные между собой ремнями боны укладывают впритык по всей длине фасадной части причала в один или несколько рядов. По бокам причал закрывают мешками с песком", - поясняется в публикации. На полную установку барьера потребуется не более 12 часов.

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