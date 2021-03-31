Новые станции метро "Народное ополчение" и "Мневники" БКЛ откроют в Москве 1 апреля

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Станции московского метрополитена "Народное ополчение" и "Мневники" Большой кольцевой линии (БКЛ) откроют для пассажиров 1 апреля. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Завтра после открытия метро "Мневники" изменится маршрут 324. Автобус поедет только до новой станции метро "Мневники", чтобы доехать до улицы Народного Ополчения, пользуйтесь автобусами т19, 300, 391 и 691", - говорится в публикации.

Между новой станцией Большой кольцевой линии "Мневники" и уже действующей "Хорошевской" расположена также новая станция "Народное ополчение", которая получила такое название после голосования на портале "Активный гражданин". До 26 марта ее именовали "Карамышевская".

13 марта заммэра Москвы Андрей Бочкарев сообщал журналистам, что станции московского метрополитена "Карамышевская" и "Мневники" Большой кольцевой линии (БКЛ) подготовят к открытию для пассажиров до конца марта. Ранее станция "Карамышевская" носила рабочее название "Улица Народного Ополчения", а "Мневники" называлась "Карамышевская".

Изначально эти станции Московского метрополитена планировалось открыть до конца 2020 года. 4 января Бочкарев сообщил журналистам, что их открытие планируется провести в течение двух месяцев. 3 марта руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов заявил, что новые станции БКЛ планируется открыть не позднее апреля.

БКЛ - строящаяся линия метрополитена. На схеме метро она обозначается номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. После завершения строительства в 2022 году она станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта в Москве после Кольцевой и Московского центрального кольца (МЦК). Всего на БКЛ протяженностью 70 км разместится 31 станция. Со станций БКЛ можно будет сделать 20 пересадок на другие линии метро, а также пересесть на МЦК, линии железной дороги и МЦД. Уже введено десять станций БКЛ, 31 декабря 2020 года открылась станция "Электрозаводская" ("Рубцовская").