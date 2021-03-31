Обвиняемый в нападении на силовиков в ходе акции 23 января не признал вину

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Участник несанкционированной акции протеста 23 января в Москве Александр Федеряков, которого обвиняют в нападении на одного из силовиков, не признал вину. Об этом ТАСС сообщил адвокат Александр Борков.

"Моему подзащитному Федерякову предъявили обвинение по ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Свою вину он не признал", - сказал адвокат. По словам Боркова, в четверг Пресненский суд Москвы изберет меру пресечения Федерякову.

Ранее в квартире обвиняемого прошел обыск. По версии следствия, в ходе несанкционированной акции Федеряков распылил в одного из бойцов спецподразделения газ из баллончика.

Согласно данным источника ТАСС в правоохранительных органах, Федеряков - уроженец Томска, 1984 года рождения, постоянно проживает в Москве. Он программист, работает в IT-сфере.

Несогласованные акции прошли в Москве и других крупных городах 23 и 31 января. 2 февраля, после решения суда о замене Алексею Навальному условного наказания на реальное, группы людей также собрались в центре столицы и устроили несанкционированные митинги. Правоохранители во всех случаях предупреждали, что акции незаконны. Только в ходе акции в Москве 23 января были задержаны почти 2 тыс. человек.