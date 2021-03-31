Сервисам аренды электросамокатов в Москве предоставят субсидии на сумму 75 млн рублей

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Операторы кикшеринга в Москве могут получить субсидии за самокаты, предоставленные в аренду в 2020 году. Общий размер выделенных в столице субсидий составляет 75 млн рублей, сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Совсем скоро начнется сезон работы сервисов аренды самокатов - одного из самых любимых двухколесных видов транспорта в Москве. Мы хотим поддержать его популяризацию - по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина, сервисам аренды электросамокатов предоставят субсидии за 2020 год. Общий размер - 75 млн рублей", - говорится в публикации.

Там уточняется, что для подачи заявки на субсидию оператор кикшеринга должен быть зарегистрирован в Москве в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя и предоставлять самокаты в прокат в 2020 году не менее трех месяцев. Кроме того, заявителям необходимо передавать данные по самокатам в ЕРНИС, заключить договор на использование городских велопарковок с ЦОДД. Сервис проката должен располагать контактным центром и собственным мобильным приложением, а также быть интегрирован с приложением "Московский транспорт".

Самокаты, приобретенные в 2020 году, за которые можно получить субсидию, должны иметь устройство для передачи в ЕРНИС, звуковой сигнал, сменную батарею, механическую тормозную систему, переднюю фару, гибкий электронный замок, светоотражатель или фонарь, а также быть окрашены соответствующим образом. Кроме того, данные самокаты должны быть изготовлены не ранее 1 января 2020 года и развивать максимальную скорость не более 25 км в час.

"Несколько фактов о самокатах в Москве: сейчас сервисы работают уже более, чем в 50 районах Москвы; в кикшеринге семь операторов и около 5 тыс. электросамокатов; прошлом сезоне вы совершили 2 млн поездок, это в пять раз больше, чем в 2019 году; одним самокатом в среднем пользовались 6-7 раз в день. Самокат - экологичный транспорт, на котором ездить удобно как в центре города, так и между районами, решая свои транспортные задачи", - заключается в публикации.