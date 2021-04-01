В Москве начинается сезон летних веранд

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Сезон летних веранд начинается в Москве 1 апреля. В этом году в столице планируют работать на открытом воздухе около 3 тыс. кафе.

В 2020 году в схему размещения веранд было включено примерно 3 тыс. заведений к моменту открытия сезона, при этом реально открылись и работали 2,1 тыс. объектов.

"Рестораторы активно готовятся к открытию летнего сезона. К монтажу и обустройству веранд предприниматели могли приступить уже с 15 марта. Ресторанный бизнес восстанавливается, и я очень надеюсь, что открытие летних кафе еще больше этому поспособствует", - прокомментировал ТАСС первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.

Соблюдение требований к размещению летних кафе проверяет Госинспекция по контролю за использованием объектов недвижимости. Площадь сезонных кафе не должна выходить за границы согласованной схемы размещения, а веранды могут располагаться на расстоянии не более 5 м от входа в помещение и не менее 25 м от входа в метро, также не должны мешать пешеходам.

Общественный омбудсмен по вопросам ликвидации нарушений прав предпринимателей в индустрии гостеприимства, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров напомнил, что по договоренности с властями Москвы бизнес не платит городу за оформление летних площадок, это считается "неким элементом благоустройства". Документы оформляются один раз, и в следующем летнем сезоне, если не нет никаких изменений, площадки можно обустраивать повторно.

Партнер и генеральный директор Ginza Project Moscow Максим Ползиков считает, что заведения с верандами более привлекательны для гостей, так как они отдают предпочтение столикам на свежем воздухе. "Я надеюсь, что этот летний сезон пройдет без серьезных потрясений. Мы в Ginza Project уже начинаем подготовку к сезону веранд, но для открытия ждем теплую погоду, благодаря которой гости смогут насладиться особенной атмосферой наших летних площадок. В Москве разного вида и типа веранды есть у 15 наших проектов: это, например, Даниловский рынок, Butler, Patara, Didi, "Эларджи", "Карлсон", Bono, Christian, кофейни-кондитерские PAUL и т.д.", - сказал Ползиков.

О росте выручки заведений с верандами

Омбудсмен Бухаров отметил, что летние веранды помогают предпринимателям не потерять гостей, которые не хотят сидеть в теплую погоду в закрытом помещении. "К тому же, часть людей изменили свое потребительское поведение на фоне ситуации с пандемией коронавируса - они боятся ходить в закрытые помещения из-за риска заразиться. Поэтому и среди них летние веранды будут пользоваться большой популярностью", - добавил Бухаров.

Ползиков напомнил, что летом 2020 года - после снятия ряда ограничений - у ресторанов с верандами был максимально возможный поток гостей, а их выручка была сравнима с высоким результатом в докризисные времена. "В хорошую погоду веранды, в среднем, приносят порядка 70% выручки. В первую очередь, это следствие перераспределения посадки: до 90% гостей выбирают столы на верандах, а не в помещении", - добавил ресторатор.

Он отметил, что исключения составляют проекты, где площадь веранды позволяет существенно увеличить посадку. В этих случаях ресторатор ожидает заметного роста выручки, если лето будет теплым, солнечным и долгим. "Однако то обилие гостей на верандах, которое мы получили прошлым летом, покрывало максимум 30% столичных заведений (это те, у которых есть веранды), весь ажиотаж и отложенный спрос достался тогда им. Стоит помнить, что у большинства московских ресторанов веранд нет, и грядущим летом им будет сложно конкурировать с ресторанами, у которых есть посадка на открытом воздухе", - уточнил Ползиков.

Основатель сети ресторанов "Рецептор" Надежда Пак после открытия летних веранд ожидает рост выручки на 20%. "Для нас открытие веранд - это возможность увеличить поток гостей, особенно сейчас, после [снятия ограничений из-за] эпидемии коронавирусной инфекции", - сказала она.