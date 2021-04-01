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В Московском зоопарке вышли из зимней спячки еноты

Также проснулась енотовидная собака Буба

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Еноты проснулись в Московском зоопарке, из спячки также вышла енотовидная собака Буба. Об этом сообщили в пресс-службе столичного зоосада.

Отмечается, что при подготовке к сезону в вольере енотов предстоит посеять траву, добавить мульчи и подрезать кусты. Обязательно проверят солому во всех домиках, наведут внутри должный порядок. Пока у енотов довольно скромный рацион. Сейчас в природе они бы тоже питались весьма умеренно, к тому же сразу после зимнего сна важно очень аккуратно дозировать корма.

Еноты и Буба чувствуют себя отлично. "Будем надеяться, что наша полосатая группа вместе с Бубой отлично встретят новый сезон, с удовольствием проведут лето и спокойно улягутся в следующий зимний сон", - отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.-

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