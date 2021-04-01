В Московском планетарии откроется новая выставка к 60-летию полета Юрия Гагарина

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Московский планетарий подготовил специальную программу в честь 60-летия полета Юрия Гагарина, в апреле откроется новая выставка, посвященная первому полету человека на орбиту Земли. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"Узнать, как Гагарин знакомился с астронавигацией, увидеть такое же звездное небо, как в день первого полета человека в космос, и прикоснуться к секретам ракетостроения приглашает Московский планетарий. Звездный дом приготовил специальную программу, посвященную 60-летию со дня запуска корабля "Восток-1". Эта знаменательная дата отмечается 12 апреля", - говорится в сообщении.

Как отметил генеральный директор Московского планетария Виталий Тимофеев, мероприятия программы можно будет посетить уже с 7 апреля. В планетарии постарались сделать всем интересный подарок к этой юбилейной дате. Некоторые материалы новой программы уникальны сами по себе и демонстрируются для посетителей впервые. Так, экскурсия "Юрий Гагарин. Первый в космосе" расскажет посетителям о детстве, обучении и службе первого космонавта Земли, а также о том, как ученые и инженеры готовили полет.

Гости планетария увидят специальную фотовыставку. На ней представлены уникальные фотоматериалы, по которым можно судить, каким Гагарин был среди коллег, а каким - в семейном кругу. Часть экспозиции посвятят репортажным съемкам подготовки первого отряда космонавтов и старта космического корабля "Восток-1".

"Выставка представлена в первом зале Урании. Вход по билету в Большой звездный зал. Онлайн-версия экспозиции будет доступна на сайте планетария. Посетив оба зала Урании, можно будет узнать о вкладе Московского планетария в развитие ракетостроения, космонавтики, о запусках искусственных спутников и обучении космонавтов", - отмечается в сообщении.

С 7 по 29 апреля в Большом звездном зале организуют живые лекции "Небо Гагарина". Специалисты планетария расскажут о том, каким было небо в день первого полета человека в космос, почему была выбрана именно эта дата. Благодаря проектору "Универсариум" зрители перенесутся из Москвы на Байконур. Гости увидят звездное небо, которое наблюдалось на Байконуре перед стартом корабля "Восток-1", и то небо, что увидел Гагарин на орбите.