В ОЭЗ "Технополис "Москва" презентуют российскую вакцину от коронавируса для животных

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Открытая презентация первой российской вакцины от COVID-19 для животных пройдет на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" в апреле. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ОЭЗ.

"Десятый международный ветеринарный конгресс пройдет с 20 по 23 апреля на площадке ОЭЗ "Технополис "Москва" в Печатниках. В рамках мероприятия состоится открытая презентация первой российской вакцины от COVID-19 для животных, которую разработали ученые подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных", - сказали в пресс-службе.

На конгрессе также обсудят ветеринарное сопровождение производства продукции животноводства, тренды в производстве и применении ветеринарных лекарственных средств, кормовых добавок и кормов, а особое внимание уделят переходу отрасли на использование цифровых технологий.

"Международный ветеринарный конгресс, который в этом году пройдет на площадке ОЭЗ "Технополис "Москва", является местом притяжения инноваций в отечественной агропромышленной отрасли. Это очень созвучно миссии особой экономической зоны столицы, где разрабатываются прорывные решения, которые применяются во многих отраслях науки и промышленности, в том числе в животноводстве", - отметил гендиректор столичной ОЭЗ Геннадий Дегтев.

Тридцать первого марта стало известно о том, что первая в мире вакцина против коронавируса для животных, разработанная учеными Россельхознадзора, зарегистрирована в России. В апреле может быть запущено массовое производство вакцины на базе крупнейшей в стране платформы по производству препаратов для животных Федерального центра охраны здоровья животных.