В Москве начали демонтировать новогодние световые конструкции

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Демонтаж новогодних световых конструкций начался в Москве. Световые тоннели, арки, светящиеся шары, навесные гирлянды, световые элементы на фонарях отправятся на специальные склады, где будут храниться до декабря, сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Сегодня начали демонтировать световые новогодние конструкции. В этом году они украшали городские улицы, площади и парки рекордно долго - до 1 апреля, хотя обычно их убирают в начале марта", - говорится в публикации.

Там уточняется, что все украшения тщательно почистят, проверят на предмет повреждений и при необходимости отремонтируют. Световые конструкции используются повторно из года в год - москвичи и гости столицы вновь увидят их на улицах города в середине декабря.

"За неделю специалисты комплекса городского хозяйства демонтируют 3 743 праздничные конструкции. Световые тоннели, арки, светящиеся шары, навесные гирлянды, световые элементы на фонарях отправятся на специальные склады, где будут храниться до следующего Нового года", - рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, чьи слова приводятся в публикации.