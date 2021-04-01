В Москве открыли станции "Народное ополчение" и "Мневники" Большой кольцевой линии метро

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг открыл станции "Народное ополчение" и "Мневники" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Открытые станции стали 240-й и 241-й в московском метро (без учета станций Московского центрального кольца), на БКЛ станции стали 11-й и 12-й соответственно.

"Впервые большой московский район получил две станции метрополитена. На этих станциях ежедневно будет перемещаться около 40 тыс. пассажиров, а в перспективе число вырастет до 90 тыс. На БКЛ теперь 12 станций, осталось 19", - сказал Собянин. Говоря о выборе названий станции он отметил, что по станции "Мневники" дискуссий не проводилось.

"По станции "Карамышевская" было много дискуссий. Комитет ветеранов предложил переименовать станцию, поскольку здесь находится улица Народного ополчения, и в этом году мы празднуем 80 лет памяти народного ополчения, когда в 1941 году люди ушли на фронт и практически никто не вернулся. Мы провели голосование и было принято решение переименовать станцию", - дополнил мэр.

В заключении церемонии открытия мэр поблагодарил строителей за проделанную работу и выразил надежду, что в ближайшие два года работы по завершению строительства БКЛ будут полностью завершены.

О станциях

Станция "Народное ополчение" расположена вдоль проспекта Маршала Жукова в районе пересечения с улицей Демьяна Бедного. В перспективе на станции будет организован пересадочный узел на новую Рублево-Архангельскую линию метро, строительство которой может начаться в этом году.

В свою очередь станция "Мневники" расположена в северной части Мневниковской поймы. Два подземных вестибюля выходят к остановкам наземного транспорта, перспективной жилой и общественной застройке.

Согласно справке пресс-службы мэра, благодаря открытию станций, интервал движения в час пик на участке "Савеловская" - "Хорошевская" сократится на 15 секунд - с 2:45 минут до 2:30 минут, что позволит создать 2,6 тыс. дополнительных пассажирских мест. На участках "Хорошевская" - "Мневники" и "Хорошевская" - "Деловой центр" интервал движения в час пик будет составлять около 5 минут.