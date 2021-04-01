В Москве число самозанятых граждан за год увеличилось в 2,3 раза

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Количество самозанятых граждан в Москве выросло в 2,3 раза по сравнению с показателями прошлого года и составило 532,6 тыс. человек. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Цифра дня: 28 тыс. человек стали самозанятыми в Москве в феврале этого года. Всего число самозанятых в городе на 1 марта 2021 года достигло 532,6 тыс. человек. По сравнению с 1 марта прошлого года их количество выросло в 2,3 раза", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за два месяца 2021 года поступления в бюджет налога на профессиональный доход составили 570,5 млн рублей. Они выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Для сравнения: почти 500 млн рублей - это поступивший в бюджет Москвы налог на профдоход за 2019 год, который был возвращен самозанятым в виде антикризисной поддержки", - подчеркивается в материале.