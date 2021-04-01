В Москве пройдет новый цикл занятий по киберспорту

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Новый цикл занятий по киберспорту для школьников начнется с 3 апреля в Москве. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе столичного департамента науки и образования.

"С 3 апреля в рамках образовательного проекта "КиберВесна - 2021" школьников ждут занятия по киберспорту и программированию, уроки ментальной арифметики и скорочтения, турниры по FIFA и многое другое. Занятия будут проходить еженедельно по субботам с 10:00. Впервые после перерыва, связанного с пандемией, лекции проекта проведут очно на базе "КиберШколы", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что узнать новое о киберспорте, познакомиться с возможностями вселенной "Майнкрафт", обучиться скорочтению и даже развить пластику приглашают столичных школьников 11-17 лет.

"КиберВесна - 2021" - уже четвертый проект образовательных смен для школьников. Главными особенностями этого сезона станут лекции и мастер-классы по новым направлениям. Так, впервые состоятся занятия по скорочтению. На них школьники научатся работать с большими объемами текстов и не тратить при этом много времени", - сказал директор Московского центра "Патриот.Спорт" Марат Кучушев.

Для того, чтобы принять участие в проекте "КиберВесна - 2021", необходимо оставить заявку на сайте мэра и правительства Москвы.