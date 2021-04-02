В Москве начинается сезон ярмарок выходного дня

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Первая торговая сессия ярмарок выходного дня начнется в Москве в пятницу и продлится до 27 июня. Ярмарки будут работать с 08:00 до 21:00 по пятницам, субботам и воскресеньям, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Московские ярмарки выходного дня работают с апреля по декабрь. На них можно продавать сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары из России и других стран - членов Евразийского экономического союза. Торговать на ярмарках выходного дня могут фермеры и владельцы личных хозяйств, которые занимаются садоводством, огородничеством или животноводством, а также индивидуальные предприниматели и юридические лица, предварительно подавшие заявки на участие.

Места на ярмарках предоставляют бесплатно, по принципу очередности: они достаются тем, кто раньше подал заявку и при этом соответствует всем требованиям. Те, кому не хватит мест, попадут в лист ожидания: если в течение торговой сессии появится свободное место, его предложат им в порядке очереди. В этом сезоне на ярмарках планировалось распределить 1 526 торговых мест по 65 адресам в каждом округе Москвы.

Во время работы у продавцов на ярмарках выходного дня должны быть на руках документы, которые могут проверить организаторы или уполномоченные лица. Это документы, подтверждающие качество и безопасность продукции, медицинские книжки с полными данными обследований и другие документы, предусмотренные законодательством. Кроме того, с прошлого года на ярмарках строго следят за соблюдением противоэпидемических мер из-за сложившейся ситуации с коронавирусной инфекцией.