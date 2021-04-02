Московские дороги 3 апреля промоют с шампунем после зимы

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Столичные дороги, тротуары и дворы в субботу впервые после зимы промоют со специальным шампунем. Всего в апреле запланировано четыре таких мероприятия, сообщил в пятницу журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Традиционно весной и осенью в городе проводится промывка дорог со специальным шампунем. Он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. В апреле запланировано проведение четырех таких мероприятий", - сказал Бирюков.

Он отметил, что специальным моющим средством промоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории. После этого будет проведена обычная мойка водой. В недоступных для техники местах промывка будет выполняться вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб.

Заммэра уточнил, что используемое специальное моющее средство совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.