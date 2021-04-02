Эксперт: рынок фитнеса в Москве вернется к докризисным показателям через 1,5 - 2 года

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Фитнес-рынок Москвы сможет вернуться к показателям, которые были до ситуации с пандемией коронавируса, не раньше, чем через 1,5 - 2 года. Такое мнение высказала ТАСС президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

"Фитнес-рынок Москвы сможет вернуться к докризисным показателям не ранее 1,5 - 2 лет, и хотя столичный рынок фитнес-услуг показывает обнадеживающую динамику, разрыв между данными 2019 и 2021 годов сохраняется. В среднем по московскому фитнес-рынку продажи клубных карт упали в феврале на 6,5% по сравнению с февралем 2019 года, а посещаемость за аналогичный период упала на 11%", - сказала она.

Силина уточнила, в Москве до пандемии работали около 1,8 тыс. фитнес-клубов, в которых были трудоустроены 75 тыс. человек.

Президент сообщества рассчитывает, что созданный в марте Совет предпринимателей Москвы "решит краеугольные вопросы столичной фитнес-отрасли в диалоге с властями". Она также вошла в этот новый орган, в котором действует рабочая группа "Фитнес и спорт". Координатором рабочей группы стал президент ГК "Фитнес Холдинг", член правления Национального фитнес-сообщества Александр Половиткин.

"Ключевыми целями Совета предпринимателей Москвы являются представление интересов делового сообщества в органах власти столицы и совместная выработка решений и инициатив по развитию делового и инвестиционного климата столицы. Учитывая то, что Московский регион является важным рынком для фитнес-отрасли - на него приходится примерно 49% всего фитнес-рынка страны, - диалог предпринимательского сообщества с властями крайне важен", - заключила Силина.

Национальное фитнес-сообщество - первое профессиональное объединение операторов фитнес-рынка, создано в 2009 году для решения ключевых задач развития физкультурно-оздоровительной отрасли. Сейчас в него входят 1,7 тыс. фитнес-клубов из 77 регионов РФ, девять профессиональных образовательных учреждений, пять ассоциаций, четыре федерации, 20 ведущих российских спортивно-оздоровительных компаний различных специализаций.