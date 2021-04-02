При пожаре в многоэтажном доме в Зеленограде погиб один человек

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Пожар произошел в квартире четырнадцатиэтажного жилого дома в московском Зеленограде, в результате погиб один человек, еще четверых спасли. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Информация о пожаре поступила в 03:06 мск.

"В одной из квартир на девятом этаже происходило возгорание личных вещей и мебели на площади 5 кв. м. Из соседних квартир было спасено четыре человека. В горящей квартире, к сожалению, был обнаружен погибший человек", - сказали в пресс-службе.

В главке добавили, что пожар потушен.