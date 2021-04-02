Новые маршруты для бега появились на московском сервисе Russpass

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Новые маршруты для бега по улицам Ярославля и Москвы появились на сервисе Russpass. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Russpass поможет любителям спорта найти интересные места для пробежек, а поклонникам экскурсий по городу - самостоятельно составить план для познавательных прогулок. В сервисе размещены новые маршруты по улицам Москвы и Ярославля", - говорится в сообщении.

Один из маршрутов на Russpass позволит увидеть главные достопримечательности Ярославля. Начать беговое или пешее путешествие предлагается в историческом центре - парке на Стрелке, где соединяются реки Волга и Которосль. Именно здесь находится самая древняя часть города. На протяжении всего маршрута встречаются как достопримечательности с многовековой историей, так и современные, отсылающие к событиям прошлого. Например, можно увидеть часовню Казанской Иконы Божией Матери. Затем маршрут ведет к Ярославскому историко-архитектурному и художественному музею-заповеднику. На его территории находится самое древнее из сохранившихся в Ярославле зданий - Спасо-Преображенский собор. При желании можно задержаться на смотровой площадке - с нее открывается вид на историческую часть города.

"Другой маршрут, который стал доступен пользователям Russpass, проходит по живописным местам Москвы. Стартовать предлагается от Университетской площади, расположенной перед главным зданием МГУ имени М. В. Ломоносова. Там прекрасный пейзаж дополняет аллея с памятниками деятелям науки и фонтан "Лилия", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе столичного комитета по туризму, новые маршруты созданы командой организаторов проекта "Бегом по Золотому кольцу" серии Russia Running. Забеги проекта проходят по туристическому маршруту "Золотое кольцо" и другим городам России, в которых сохранились значимые памятники истории и культуры, а также уникальные природные объекты. Два крупных старта серии в Ярославле и Москве пройдут 5 сентября и 3 октября соответственно. Регистрация на события открыта. Беговой сезон проекта откроется 1 мая.

Цифровой туристический сервис Russpass позволяет быстро и легко спланировать путешествие по России. Здесь можно приобрести железнодорожные и авиабилеты, забронировать отель, ресторан и многое другое. Сервис позволяет в несколько кликов составить индивидуальный маршрут по выбранным туристическим локациям или воспользоваться уже готовым предложением. Соглашения о сотрудничестве с Russpass подписали все регионы России. Число предложений для путешественников, включая туры и авторские маршруты, уже превысило 1,5 тыс.