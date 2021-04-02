Энергомощность для универсального спортзала "Дружба" в "Лужниках" увеличат почти в 4 раза

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Энергетическую мощность для универсального спортивного зала "Дружба" в "Лужниках" увеличат почти в четыре раза. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Недавно московские энергетики завершили все строительно-монтажные работы. Для надежного энергоснабжения спортивного объекта специалисты "Россети Московский регион" построили две трансформаторные подстанции и проложили две кабельные линии общей протяженностью 1,6 км. Теперь "Дружбу" одномоментно будет питать 4,05 МВт - это в 3,7 раза больше, чем до реконструкции объекта", - говорится в сообщении.

В Московском регионе на частный дом в поселке подается 15 кВт электроэнергии. Так, благодаря энергетической мощности, которую получит УСЗ "Дружба", можно было бы обеспечить теплом и светом около 270 современных загородных домов с электрическим отоплением - довольно крупный поселок.

Знаменитый спортивный комплекс был построен в 1979 году к ХХII Олимпийским играм. После реконструкции в нем будут проходить спортивные соревнования, выставки и концерты. "Выданной мощности хватит, чтобы полностью обеспечить электроэнергией даже самое масштабное мероприятие", - отмечается в сообщении.

Ранее московские энергетики подключили к сетям Центр водных видов спорта, Дворец художественной гимнастики и Ледовый дворец "Кристалл". Во втором квартале этого года в "Лужниках" планируется завершить технологическое присоединение теннисного клуба.