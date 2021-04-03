В полиции Москвы предупредили о мошенничестве на сайтах с билетами в театры и на квесты

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Полиция предупредила о всплеске мошенничества при покупке билетов на культурные и досуговые мероприятия на сайтах в интернете. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе московской полиции.

"При совершении покупок на сайтах с билетами культурных и досуговых мероприятий будьте осторожны - зафиксированы случаи мошенничества", - сказал собеседник агентства.

Как пояснили в полиции, потенциальных жертв на незнакомые сайты, в названии которых фигурирует тематика театров, кинотеатров и других культурных и досуговых центров, мошенники заманивают низкими ценами. Доверчивые москвичи и гости столицы, заинтересовавшись рекламой развлекательных услуг или билетов на мероприятия, заполняют электронные формы. В них они указывают все данные по картам, оплачивают билет, но так и не получают его.

"Будьте предельно внимательны при покупках в интернете. Осторожность и бдительность позволят вам приобретать качественные услуги от проверенных поставщиков", - призывают в полиции. В пресс-службе отметили, что лучше совершать покупки на известных сайтах, поскольку, желая найти более выгодный вариант стоимости билетов, есть риск потратить деньги зря, отдав их мошенникам.

Ранее сообщалось, что в целом по стране спрос жителей на билеты в театр за три недели марта 2021 года увеличился на 39% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее. При этом в Москве на фоне смягчения ограничений оборот учреждений культуры вырос более чем на 37%, выручка составила 139,4 млн рублей. Всего за два месяца, с 23 января по 23 марта, общий оборот столичных театров, концертных залов и других учреждений культуры составил 4,6 млрд рублей, или 71,5% от аналогичного периода прошлого года.