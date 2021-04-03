Ликсутов сообщил, что прокат самокатов в Москве заработает 4 апреля

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Сезон велопроката начнется в Москве 6 апреля, самокаты будут доступны на два дня раньше, с 4 апреля. Об этом сообщил ТАСС в субботу заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Мы запускаем велопрокат и прокат самокатов в этом году рекордно рано. Самокаты заработают уже с воскресенья, 4 апреля, а велосипеды - со вторника, 6 апреля", - сказал Ликсутов, уточнив, что в предыдущие годы сезон проката начинался в конце апреля.

Он также отметил, что в год пандемии коронавируса велосипеды и самокаты в столице были очень востребованы - горожане совершили на них почти 8 млн поездок, что является рекордным показателем.

"Электросамокаты и велосипеды пользуются все большей популярностью среди жителей. Прошлогодний краудсорсинговый проект показал, что у жителей есть запрос на велоинфраструктуру. В этом году мы продолжим расширять сеть и увеличивать число велосипедов: поставим 67 новых станций, 63 из которых - электрические, а также добавим 1 тыс. велосипедов, 500 из которых также электрические. Мы будем развивать велоинфраструктуру не только в центре города, но и в других районах, там, где открываются новые станции метро", - заключил Ликсутов.

О бесплатном прокате для волонтеров и курьеров

Он также сообщил, что прокат велосипедов и самокатов в Москве останется бесплатным для волонтеров и курьеров до окончания действия режима повышенной готовности.

"Прокат велосипедов для курьеров и волонтеров останется бесплатным до окончания действия ограничительных мер, установленных указом мэра Москвы", - сказал Ликсутов.

В 2020 году половина станций велопроката заработала 10 апреля, вторая половина - неделю спустя. Сервис был бесплатным, но поначалу им могли пользоваться только сотрудники крупнейших курьерских служб и городские волонтеры, при этом время поездок было ограничено. Велосипеды должны были ускорить доставку продуктов, готовой еды и предметов первой необходимости москвичам, которые были вынуждены сидеть дома, в первую очередь пожилым и хронически больным людям.

В 2019 году сезон велопроката открылся в столице 25 апреля.