В московском парке "Остров мечты" открылась новая зона "Отель Трансильвания"

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Новая тематическая зона "Отель Трансильвания" открылась в парке "Остров мечты" в Москве, над ней работали три года. Об этом журналистам сообщил технический директор парка Иван Шоль.

"Сегодня мы открываем нашу тематическую зону "Отель Трансильвания". Он состоит из восьми сцен, где для зрителей подготовили активности и выступления. Гостей ждет поездка в вагончиках, а развлекать их будут более 50 аниматроников (оживающих фигур персонажей). Всего поездка занимает три минуты", - сказал Шоль.

Аттракцион приспособлен для маломобильных граждан, есть специальные пандусы, чтобы люди на колясках могли подняться и спуститься.

Технический директор также добавил, что это предпоследний аттракцион, который планировали открыть в парке "Остров мечты". Последний - "На крыльях ветра" - в зоне "Маугли" планируют открыть в середине лета.

В материалах пресс-службы парка отмечается, аттракцион "Отель Трансильвания" - не классический дом ужасов, а, скорее, комедийная страшилка, подходящая для всех возрастов. В процессе работы над аттракционом команде "Острова мечты" совместно с правообладателем Sony Animation удалось добиться большой глубины проработки деталей всех пространств и ощущения полного погружения во вселенную мультфильма на уровне ведущих мировых тематических парков. "Отель Трансильвания" - первый в России аттракцион столь высокого уровня.

В парке "Остров мечты" посетителей ждут несколько сказочных миров, более 20 аттракционов, яркие шоу-программы, интерактивные развлечения, тематические кафе и магазины. Также на "Острове мечты" есть накрытое семью стеклянными куполами пространство городского променада с магазинами, ресторанами, кафе, концертным залом и кинотеатром. Улочки этой зоны выполнены в архитектурных стилях мировых стран.