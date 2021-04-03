В ГИБДД сообщили, что таксисты в Москве составляют треть от общего потока водителей

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Таксисты в общем потоке столичных водителей составляют до 30%. Об этом сообщил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников в фильме Эдуарда Петрова "Игра в шашечки" на телеканале "Россия-24".

"На сегодняшний день в Москве у нас фиксируется до 30% такси в общем потоке. Я думаю, что это будет только увеличиваться. Оказание услуг населению по перевозчицкой деятельности, конечно, будет в системе безопасности и в условиях комфортности оказываться", - сказал он.

Черников отметил, что на сегодняшний день перевозками занимаются как предприятия, организации, которые раньше назывались таксомоторными парками, так и агрегаторы такси - лица, индивидуальные предприниматели, организации, оказывающие посреднические услуги между таксистом и клиентом, системно аккумулирующие диспетчерские функции.

"Вот здесь разбивается зона ответственности. Если это организация, предприятие, то, конечно, там есть порядок, сегодня предусмотрено законом, что транспортные средства все проходят технический осмотр, осмотр перед выездом на линию или перевозочную деятельность, там медицинский осмотр проводится водителя, который непосредственно садится за руль, его состояние, режим труда и отдыха. Там много компонентов, где организация, предприятие отвечает за перевозочную деятельность", - пояснил глава ГИБДД.

Кроме того, по его словам, немаловажным фактором являются профессиональные качества водителя. "Каждое лицо, находясь за рулем, управляя транспортным средством, несет ответственность не только за себя, а в первую очередь за пассажира", - подчеркнул Черников.