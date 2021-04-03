Москвичи проверили готовность к необитаемому острову на конкурсе "Жилетка Вассермана"

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Более 30 команд - семей с детьми стали участниками первого интеллектуального конкурса "Жилетка Вассермана", который прошел в Москве в рамках эстафеты "Вместе весело! Вместе интересно". Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-центре "Академии Вассермана".

"На спортивной площадке досугового центра "Юность" в районе Северное Измайлово 3 апреля впервые прошел интеллектуальный конкурс "Жилетка Вассермана". Таким образом, знаменитый игрок и публицист поддержал семейно-командные эстафеты "Вместе весело! Вместе интересно!", - рассказали в пресс-центре.

Анатолий Вассерман предложил москвичам отправиться на необитаемый остров в своей жилетке. Команды поделились на четыре категории - по возрасту ребенка. Взрослые должны были проявить находчивость и собрать 10 предметов, которые пригодятся на необитаемом острове, а затем разложить их в карманы жилетки. А дети в это время проходили "полосу препятствий".

Всего участвовали в конкурсе 33 команды. Лучшими в своих категориях стали семьи Довлатовых, Егоровых, Цветковых и Бадаловых. Вассерман пообещал поздравить победителей по телефону. "Мне понравилась концепция семейных эстафет, это здорово, что дети могут провести время с пользой вместе со своими родителями. Однако соревнований проходит много, а вот мероприятий, сочетающих не только спортивные навыки, но и интеллектуальные, практически нет", - отметил Вассерман.

Впервые эстафеты "Вместе весело! Вместе интересно!" состоялись в 2018 году. Они проходят на базе досугового центра "Юность". Помимо "Жилетки Вассермана", участников эстафеты ждут другие интересные спортивные и интеллектуальные активности, среди которых конкурсы с названиями "Веселый поваренок", "Пингвин" и "Канатная дорожка".