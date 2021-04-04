Облачная погода, небольшой дождь и до 8 градусов тепла ожидаются в Москве 4 апреля

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Облачная погода с небольшими осадками ожидается в воскресенье в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Московском регионе синоптики прогнозируют до 10 градусов тепла, в ночь на понедельник в столице ожидаются заморозки до минус 3 градусов, по области - до минус 5 градусов.

Скорость западного ветра составит 2-7 м/с. Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлится до 09:00 мск.

Атмосферное давление в регионе составит 744 мм ртутного столба.