Около 5 тыс. человек зарегистрировались на забег "Апрель" в Москве

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Почти 5 тыс. человек примут участие 4 апреле в забеге "Апрель" в Лужниках. Мероприятие станет открытием бегового сезона в Москве, сообщил журналистам в воскресенье директор "Бегового сообщества" Дмитрий Тарасов.

"Сегодняшнее мероприятие - первое в линейке забегов, организованное департаментом спорта Москвы и командой "Бегового сообщества". Дистанция очень простая - 5 км. В мероприятии примут участие порядка 5 тыс. человек, которые уже зарегистрировались перед стартом", - сказал Тарасов.

Он добавил, что на старт выйдут бегуны от 16 лет и старше. В этом году около 40% человек впервые участвуют в забеге.

"Мы организовали максимальные меры безопасности, связанные с коронавирусом. Мы обеспечили необходимо количество СИЗов на входных группах. Кроме того, волонтеры и сотрудники сдали ПЦР тесты и готовы работать", - сказал Тарасов.

По его словам, впереди много забегов, которые запланированы на 2021 год, в том числе Московский полумарафон, который состоится в сентябре.