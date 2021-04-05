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Переменная облачность и до 10 градусов тепла ожидаются в Москве 5 апреля

Атмосферное давление составит около 740 мм ртутного столба

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Переменная облачность, преимущественно без осадков и до 10 градусов тепла ожидаются в понедельник в Москве, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице синоптики прогнозируют от 8 до 10 градусов тепла, в ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до 0 градусов.

В Подмосковье днем ожидается от 6 до 11 градусов тепла. Ночью температура воздуха может опуститься до 3 градусов мороза.

Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 740 мм ртутного столба.

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