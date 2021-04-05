В Московском зоопарке зоологи вывели тушканчиков из зимней спячки

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Московского зоопарка вывели тушканчиков из зимней спячки. Животные на протяжении пяти месяцев находились в специальной холодильной камере, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"В течение всей зимы специалисты неустанно следили за самочувствием и весом питомцев. Когда они потеряли примерно четверть веса и их масса достигла летних показателей, зверьков начали будить. Зоологи осторожно достали боксы из холодильников и переместили тушканчиков в вольеры с домиками. Там они будут постепенно отогреваться и скоро станут более активными", - приводятся в сообщении слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

В столичном зоопарке живут три тушканчика - два малых земляных зайца и один большой. Чтобы сымитировать для них природную смену сезона, осенью зоологи постепенно понижали температуру в вольере, а также предлагали зверькам высококалорийный корм. Животные ели зерновую смесь с семечками подсолнечника и набирали достаточную массу тела для продолжительной спячки.

"В рацион питания тушканчиков сейчас входит легкая пища: яблоки, морковь и свежая зелень. Зверьки временно не представлены в экспозиции зоопарка - их вольер переустраивают, чтобы обеспечить животным более комфортные условия", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что первыми из зимней спячки в столичном зоопарке вышли сурки.