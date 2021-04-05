На сервисе Russpass появился новый маршрут по достопримечательностям Золотого острова

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Новый маршрут по достопримечательностям Золотого острова в Москве появился на туристическом сервисе Russpass. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"На цифровом туристическом сервисе Russpass появился маршрут по достопримечательностям Золотого острова - особого места в центре Москвы. Во время прогулки "Островная жизнь" пользователи узнают про дом Перцовой и Дом на набережной, а также полюбуются парком "Зарядье", - говорится в сообщении.

Маршрут начинается на Пречистенской набережной, откуда видно стрелку Москвы-реки и Водоотводного канала. Здесь же находится дом Перцовой.

"Перейдя по Патриаршему мосту, можно увидеть легендарный Дом на набережной. Здесь проживали известные деятели политики, экономики и искусства. Внутри работает одноименный музей, посвященный судьбам жителей и истории здания. Участники прогулки узнают, что Золотой остров образовался после прокладки Водоотводного канала, а затем пройдут по Большому Москворецкому мосту к парку "Зарядье". Пользователям предлагают провести в нем время и с парящего моста полюбоваться на Москву-реку и часть Золотого острова", - говорится в сообщении.

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