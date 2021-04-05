В Москве реорганизуют еще семь участков бывших промзон

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Еще семь участков бывших промзон реорганизуют в Москве. Проекты решений о комплексном развитии территорий были приняты на заседании столичной градостроительно-земельной комиссии, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"На заседании были утверждены проекты комплексного развития семи участков бывших промышленных зон, их общая площадь превышает 77 гектаров. Размеры участков варьируются от 6,76 га в промзоне Зюзино на юго-западе города до 18,16 га в Грайворонове на юго-востоке столицы. В будущем там появятся современные экологичные производства, жилые дома, объекты социального назначения и соответствующая инфраструктура. Реализация этих проектов позволит городу получить около 18 тыс. рабочих мест", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

На этих участках планируют построить более 1,5 млн кв. м недвижимости.

"Промышленные здания займут 173 тысячи квадратных метров, общественно-деловая застройка - 342 тыс. кв. м, также планируется возвести жилые дома. Срок реализации проектов в зависимости от территории составит от пяти до 13 лет", - сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, слова которого приводятся в сообщении.