{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Флот, отвечающий за чистоту Москвы-реки и Яузы, начали готовить к открытию навигации

Заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что коммунальный флот с открытием навигации в ежедневном режиме займется сбором мусора с водной поверхности и ликвидацией загрязнений

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Коммунальный флот, который занимается очисткой Москвы-реки, начали готовить к открытию навигации, все работы по межнавигационному ремонту и подготовке судов будут завершены до конца апреля, сообщил в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"В составе комплекса городского хозяйства есть уникальная служба - коммунальный флот, отвечающий за поддержание чистоты в Москве-реке и судоходной части Яузы. В него входят буксирные теплоходы, катера, мусоросборщики, плавучие краны и другие суда. С открытием навигации они в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок со дна реки в местах водовыпусков", - сказал он.

Заместитель мэра сообщил, что в настоящее время ведутся масштабные работы по подготовке коммунального флота к открытию сезона.

"Проводится тщательная проверка технического состояния всех судов, при необходимости - ремонтные работы. В судовых двигательных установках идет регламентная замена жидкостей и расходных материалов", - сказал Бирюков.

Теги
Россия
Около 700 тыс. посещений московских МФЦ переведут в онлайн в 2021 году
В настоящее время в Москве работают 133 центра "Мои документы"
Читать полностью