В Москве одобрили проект моста протяженностью около 430 м через старое русло Москвы-реки

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Пешеходный мост через старое русло Москвы-реки построят в Нагатинском Затоне. Протяженность моста составит около 430 м, в том числе надводная часть - 220 м, сообщается в понедельник на информационном портале мэра и правительства Москвы.

"В Нагатинском Затоне построят пешеходный мост через старое русло Москвы-реки. Проект одобрен на заседании Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) Москвы. Новый мост соединит жилые кварталы в районе улицы Речников и Судостроительной улицы со строящейся станцией метро "Нагатинский Затон". Протяженность моста составит около 430 м, в том числе надводная часть - 220 м, а ширина - 12,75 м", - приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

Также планируется обустройство велосипедной дорожки, которую отделят от пешеходной части специальными полосами безопасности. Проект будет реализован за счет средств бюджета города.

Согласно принятой адресной инвестиционной программе до 2023 года в Москве планируют построить 271,9 км дорог, 89 искусственных сооружений, 56 пешеходных переходов, а также 12 новых мостов.