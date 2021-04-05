В АМПП получили более 1 тыс. обращений на резидентные места парковки в Москве

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Жители Москвы отправили в Администрацию московского парковочного пространства (АМПП) более 1 тыс. обращений по оформлению резидентных разрешений на парковку. Об этом сообщила в понедельник журналистам начальник управления развития парковочного пространства департамента транспорта столицы Мария Майорова.

"Мы уже получили более 350 обращений по организации мест только для владельцев разрешений, а также по новым территориям платных парковок, более 1 тыс. обращений по оформлению резидентных разрешений. После оформления резидентных разрешений жители смогут парковаться на местах совершенно бесплатно и пользоваться ими на свое усмотрение", - сказала Майорова.

Она напомнила, что с 5 апреля на ряде загруженных улиц города изменяются тарифы на платную парковку. Тарифы изменяются всего на 10% парковочных мест. Тариф позволяет регулировать спрос на парковку - чем выше спрос, тем меньше свободных парковочных мест. Если мест не хватает, то водитель начинает кружить в поисках, что создает дополнительный трафик. Сейчас свободные места будут доступны, и водитель быстрее сможет найти, где припарковаться.

По словам начальника управления, специалисты ожидают, что принятые решения помогут урегулировать вопрос с пробками в городе.

В телеграм-канале столичного департамента транспорта сообщается, что парковки только для жителей появились на самых загруженных улицах, чтобы всем владельцам парковочных разрешений было проще найти место рядом с домом даже в часы пик. Таких парковок теперь более 500, а до конца года станет 1 тыс.

На тех улицах, где загрузка достигает 96%, будет действовать повышенный тариф - 380 рублей в час в дневное время, 200 рублей в час - в ночное. Тарифы изменятся всего на 10% платных мест, с загрузкой 96 и более процентов.