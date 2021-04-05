Собянин открыл шестой флагманский центр "Мои документы" на севере Москвы

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл шестой флагманский центр государственных услуг "Мои документы" Северного административного округа, в здании торгового центра "Метрополис" на Ленинградском шоссе.

"Мы открываем сегодня еще один флагманский МФЦ, шестой по счету. Половина территории Москвы охвачена такими мощными флагманскими центрами, в которых можно получить весь спектр услуг, вне зависимости от места проживания. Как правило, такие центры открываются в крупных транспортно-пересадочных узлах, торговых центрах. Здесь, возле "Метрополиса", открыта станция МЦК "Балтийская", это [место] превратилось в достаточно крупный ТПУ, поток людей здесь, конечно, очень большой, востребованность МФЦ будет большая", - сказал Собянин.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, ранее аналогичные центры начали работать в ЦАО (ТРЦ "Афимолл Сити"), ЮЗАО (ТРЦ "Спектр"), ЮАО (ТРЦ Columbus), ВАО (ТРЦ "Щелковский") и ЮВАО (ТЦ "Город"). Площадь центра "Мои документы" в ТЦ "Метрополис" составляет порядка 2,5 тыс. кв. м, штат - 99 сотрудников, в том числе 56 специалистов МФЦ и 27 сотрудников ГИБДД. "Кстати, районный большой МФЦ мы также оставили, а этот - дополнительный", - добавил мэр.

Так, для обслуживания клиентов во флагмане САО открыто 61 окно приема. Часы работы - ежедневно с 10:00 до 22:00 мск без перерывов и выходных. Новый флагманский центр предоставляет стандартный перечень из более 270 государственных услуг, которые доступны во всех МФЦ Москвы.

"К услугам клиентов имеются: инфоматы с объявлениями и информацией об услугах, стойки с образцами заполнения документов, бланками; зона электронных услуг с возможностью распечатать документ с флешки или сделать ксерокопию; просторный детский уголок и зона обмена книгами (буккроссинг - прим. ТАСС); мягкие диваны в зоне ожидания с возможностью зарядить мобильные устройства; современные пульты оценки качества обслуживания; POS-терминалы для безналичной оплаты госпошлин в окнах приема, а также банкоматы и терминалы для платежей. Конференц-зал на 48 мест предназначен для проведения лекций, мастер-классов и встреч с жителями", - сообщили в пресс-службе.

Собянин также отметил, что в Войковском районе продолжается благоустройство, ранее здесь были открыты станции МЦД и МЦК. "В этом году около 20 дворов будет сделано, детская поликлиника строится, кинотеатр "Варшава" будет реконструирован. В следующем году будет реконструирован парк в Покрово-Стрешневе", - заключил мэр.