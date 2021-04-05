В "Аптекарском огороде" в Москве откроется весенний фестиваль цветов

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Юбилейный XX Весенний фестиваль цветов пройдет с 10 апреля до 31 мая в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе сада.

"С 10 апреля до 31 мая в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" пройдет юбилейный XX Весенний фестиваль цветов - самое яркое, фееричное и красивое событие в весенней Москве. Впервые за всю историю проведения из-за аномально теплой погоды он стартует на несколько недель раньше обычного времени", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в течение этого времени гости сада смогут увидеть рекордное количество тюльпанов - более 100 тыс. Также будут представлены ковры первоцветов с медовым ароматом.

"На выставке будут еще нарциссы, сакура, магнолия, сирень, черемуха, древовидные пионы, рододендроны, абрикосы, черешни, сливы, яблони, огромная уссурийская груша и многие другие цветущие растения", - рассказал собеседник агентства.

По словам представителя пресс-службы, пик цветения тюльпанов приходится на День Победы - буйство красок продолжится пару недель.