Реконструкция учебных корпусов Московской консерватории завершится к концу 2021 года

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Работы по реставрации и реконструкции учебных корпусов Московской государственной консерватории завершатся в четвертом квартале 2021 года. На сегодняшний день в первом учебном корпусе выполнены работы и переданы в эксплуатацию учебные помещения на четвертом и пятом этажах, сообщается в понедельник на информационном портале мэра и правительства Москвы.

"Работы по реставрации и реконструкции учебных корпусов Московской государственной консерватории ведутся за счет средств федерального бюджета. Сейчас ведется отделка на первом, втором и третьем этажах здания, начата пусконаладка внутренних инженерных систем. В третьем учебном корпусе ведется устройство внутренних инженерных систем и отделка учебных классов, устройство лестниц, фасадные работы. Реконструкцию завершат уже в четвертом квартале этого года", - приводятся слова руководителя департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Левкина.

Работы по реставрации и реконструкции Московской консерватории ведутся с 2011 года. За это время отреставрировали Большой, Малый и Рахманиновский залы консерватории, учебный корпус с Белым залом, а также уличный корпус. Объекты консерватории включены в перечень особо значимых федеральных проектов, которые курирует департамент градостроительной политики Москвы и столичный стройкомплекс.

В столице в список особо значимых объектов включено 69 зданий. С 2011 по 2020 год в эксплуатацию введено 33 объекта - из них 13 федеральных и 20 инвестиционных. На сегодняшний день работы ведутся по 36 объектам, 22 из которых строятся или реконструируются из федерального бюджета, а 14 - за счет инвесторов.