Выставка об угасании династии Рюриковичей открывается 6 апреля в Музеях Московского Кремля

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Выставка "Закат династии. Последние Рюриковичи. Лжедмитрий", на которой представлены наряды, предметы декора, оружие, свидетельствующие о периоде, связанном с угасанием династии Рюриковичей и последующим Смутным временем, открывается в Музеях Московского Кремля 6 апреля.

Экспозиция продолжает традицию проектов, связанных с правителями России эпохи Средневековья. Ранее уже прошли выставки об Иване III, Иване Грозном и Борисе Годунове (в 2007, 2013 и 2016 гг). Выставочный проект дополнит лекционный цикл "Последние Рюриковичи. Россия на перепутье". Это четыре лекции, которые начнутся в середине мая 2021 года. Также в рамках выставки пройдет специальная образовательная программа "Несостоявшиеся династии: Годуновы, Шуйские, Самозванец" для интересующихся историей средневековой России.

"Эта выставка посвящена одной из самых трагических страниц русской истории - закату династии потомков Ивана Калиты, тому, как произошло, что, пережив страшную московскую чуму 1353 года, просуществовав после этого практически 2,5 столетия, она прекратила свое существование, - сказал заместитель гендиректора музеев по научной работе Андрей Баталов. - Это был результат неудержимой, ничем не сдерживаемой кровавой борьбы за власть и борьбы за одиночество в пространстве бывшего великокняжеского дома", - сказал Баталов.

Выставочный проект состоит из двух частей, находящихся в залах Успенской звонницы и Патриаршего дворца. В Одностолпной палате дворца посетители увидят произведения, связанные с именами последних представителей великокняжеского и царского дома, потомков Ивана Калиты. Среди экспонатов - знаки и символы царской власти, предметы из сокровищницы монархов, личные вещи представителей царского рода, семейные святыни, важные документы.

Куратор выставки, завсектором оружия и конского убранства музеев Кремля Сергей Орленко рассказал, что несколько экспонатов посвящены дочери последнего представителя династии - царя Федора Иоановича, царевны Феодосии. "Девочка подарила надежду, что у царственной четы может появиться наследник, но этого не произошло. Представлена крышка саркофага - девочка умерла, не дожив до двух лет, других детей у царя Федора и царицы Елены не было. Сослать и постричь царицу в монастырь и вступить в новый брак, который мог дать надежду династии царь Федор отказался", - отметил он.

По словам Орленко, к угасанию царского рода Рюриковичей привел избранный принцип престолонаследия, внутриродовая борьба и влияние случайностей, которые уменьшали количество государей и наследников.

История самозванства

Экспозиция в выставочном зале Успенской звонницы посвящена одной из самых таинственных фигур русской Смуты - мнимому сыну Ивана Грозного Дмитрию Ивановичу, оставшемуся в истории как Дмитрий Самозванец или Лжедмитрий I. Куратор выставки, научный сотрудник Музеев Московского Кремля Юрий Зыбалов подчеркнул, что при подготовке показа музею было важно уйти от стереотипов относительно личности 24-летнего царя, которые закрепились в историографии.

"Нам было важно попытаться посмотреть на его личность и его 11-месячное правление с другой стороны - показать не то мнение, которое оставили о нем его враги, совершившие переворот и создавшие почву для определенной мифологии, а через артефакты того времени попробовать рассмотреть портрет этого молодого человека с точки зрения того, каким он сам хотел остаться в истории", - сказал куратор.

На выставке демонстрируется парадный доспех, созданный в Италии специально для Лжедмитрия. "Это говорит о его представлении себя как средневекового рыцаря. Он высоко ценил понятие рыцарской чести, как вспоминали современники, он очень разделял в своей жизни те взгляды, что царь должен благоволить наукам и уметь вести войны", - сказал Зыбалов.