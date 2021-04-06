Почти 70 новых станций велопроката появятся в Москве в этом году

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Количество точек велопроката в Москве возрастет в этом году на 67 и достигнет 729. Кроме того, в четырех районах города появятся почти 100 км новых велополос, сообщил ТАСС во вторник заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Сезон велопроката начался в Москве 6 апреля. Прокат самокатов был доступен на два дня раньше - с 4 апреля.

"Москва - одна из крупнейших систем проката велосипедов в мире <...> В 2021 году в сезоне будет на 1 тыс. велосипедов больше, в том числе появятся 500 электровелосипедов. Мы установим 67 новых прокатных станций в разных районах города. А парк самокатов, по прогнозам операторов, пополнится еще 4 тыс. новых электросамокатов", - сказал Ликсутов.

Он уточнил, что в 2020 году в столице было открыто 134 новые станции велопроката, а городской велопарк пополнили почти 1,4 тыс. новых велосипедов. По итогам прошлого года сервис столичного велопроката был доступен в 89 районах Москвы, где работали 662 пункта, на которых в общей сумме насчитывалось 6,5 тыс. велосипедов.

"Пандемия во всем мире показала, что велосипеды и самокаты - одни из самых безопасных и востребованных видов транспорта. В 2020 году москвичи совершили 5,7 млн поездок на велосипедах проката - это рекорд", - сказал заммэра.

Ликсутов также сообщил, что в этом году в столице будет развиваться и инфраструктура. До 100 км новых временных велополос появятся в четырех районах города: Академическом, Марьино, районе Отрадное и Строгино. "Мы проложим велополосы на улицах так, чтобы обеспечить связность велосети, повысить безопасность и удобство для пользователей", - заключил он.