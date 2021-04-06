Около 150 мест в подземных паркингах Москвы выставили для аренды

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Около 150 мест в подземных паркингах Москвы от 2,4 тыс. рублей за кв. м в год выставлено для аренды в Москве. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Центра управления городским имуществом.

"Стартовала аренда городских машиномест от 2 400 рублей за квадрат в год <...> Воспользоваться правом смогут жители домов по улицам Панферова, Беловежская, Главмосстроя и на Ленинском проспекте. Все паркинги круглосуточно охраняются", - приводятся слова замгенерального директора Центра управления городским имуществом Александра Окунева.

Он отметил, что на аренду машиномест для отдельных категорий граждан действует льготная цена.

"Пенсионеры, ветераны и люди с инвалидностью, при наличии подтверждающих документов, смогут арендовать парковочные места за 300 рублей за квадрат в год", - сказал Окунев.

Так, 45 лотов расположены по улице Панферова, дом 4, арендная ставка составит 3 240 рублей за один кв. м в год. Жители дома 17, корпуса 2 по Беловежской улице и Ленинского проспекта, 83 корпус 2 смогут арендовать машиноместа по цене 3 240 рублей за один кв. м в год. А 44 объекта по адресу: Главмосстроя, 14 соор.1 и Главмосстроя, 10 соор.1 будут сданы жителям домов в аренду за 2 400 руб. 1 кв. м в год.

Ознакомиться с машиноместами и отслеживать публикации новых мест в паркингах можно на официальном сайте Центра управления городским имуществом в разделе "Аренда машиномест".