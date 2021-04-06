Современные решения в строительстве представят на выставке на ВДНХ с 8 по 11 апреля

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Российские производители представят современные решения для строительства и обустройства комфортных и надежных домов в павильоне № 55 ВДНХ на выставке "Загородный дом" с 8 по 11 апреля. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ВДНХ.

"Выставка "Загородный дом" состоится на ВДНХ с 8 по 11 апреля в павильоне № 55. Посетителей ждут готовые проекты загородных домов и бань, а также различные материалы для строительства и отделки. На выставке можно будет совместно с архитекторами разработать индивидуальный проект дома, проконсультироваться с техническими специалистами по монтажу кровли и прокладке инженерных систем, найти подрядчика для установки дренажных сооружений и оборудования для отопления", - говорится в сообщении.

В экспозиции - дома из профилированного клееного бруса от компаний "Русский Запад", Holzbalken, Siberian House, Архангельский завод клееного бруса, Artkelo, "Инбрус", "Норд Хаус". "Строй Хауз" представит дома по финской каркасной технологии, адаптированные к российскому климату. На стендах KZS, "Моссваи", "Трак-сваи" можно будет ознакомиться с новейшими решениями для строительства фундаментов, специалисты ТД "Пожзащита" подберут продукцию для надежной защиты деревянных конструкций от возгорания. "Мир дерева" представит более сотни наименований товаров из натурального дерева: лестниц, дверей, фасадов, столешниц и мебели.

33-я выставка "Загородный дом" пройдет в соответствии с правилами, установленными Роспотребнадзором. Стоимость билета при покупке онлайн на сайте мероприятия - 200 рублей, при покупке в кассе во время проведения выставки - 400 рублей. Получить бесплатный билет можно по промокоду vdnh.