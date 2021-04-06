Более 150 км пути отремонтируют на Московской железной дороге к середине июня

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Ремонтно-путевая кампания началась на Московской железной дороге (МЖД). В ходе ее первого этапа, который продлится до середины июня, планируется отремонтировать 152,7 км пути, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МЖД.

"В ремонтной кампании будет задействовано 10 путевых машинных станций, специальная путевая и дорожно-строительная техника, около 3 тыс. работников. Каждая путевая станция оборудована вагонами-кухнями или вагонами-столовыми", - отметил начальник МЖД Михаил Глазков, чьи слова приводит пресс-служба.

Глазков добавил, что на производственной базе в Купавне построен мобильный городок на 160 человек для обеспечения комфортных условий отдыха работников. При отдаленных от производственной базы работах путевую технику будут сопровождать 210 служебно-технических вагонов, предназначенных для отдыха.

"В настоящее время работы развернуты на участках Румянцево - Чисмена, Перово - Люберцы, Москва-Пассажирская - Смоленская, Воскресенск - Шиферная, Охочевка - Щигры (Тульская область), Сасово - Берестянки (Рязанская область). Со второй декады апреля работы начнутся на объектах Москва-Бутырская - Лобня, Москва-Рижская - Москва-Бутырская, Подмосковная - Тушино", - сообщили в пресс-службе.

В соответствии с инвестиционной программой ОАО "РЖД" для развития Московского транспортного узла в 2021 году будет уложено свыше 90 км новых путей, в том числе на действующем участке МЦД-2 Курская - Каланчевская, Стройка - Балашиха, ветви в Шереметьево, Киевском направлении и Большом кольце МЖД.

Темпы ремонта растут

Впервые на Московской железной дороге при сварке рельсов в бесстыковой путь в "полевых условиях" будет использована рельсосварочная машина на комбинированном ходу, которая способна заехать к месту проведения работ с любого переезда, так как легко передвигается как по железнодорожному полотну, так и по автодорогам. Кроме того, машина может осуществлять сварку рельсового стыка, находясь не только непосредственно на полотне, но и рядом с ним. Мобильность путевой техники позволяет произвести ремонт в более сжатые сроки.

"Использовать рельсосварочную машину на комбинированном ходу планируется в Брянском, Смоленском, Тульском и Орловско-Курском регионах. В общей сложности с помощью этой техники предстоит сварить тысячу стыков", - отметили в пресс-службе МЖД.

Там уточнили, что почти половина всех ремонтно-путевых работ будет проводиться по технологии "закрытого перегона", что позволяет достичь высокой производительности, концентрировать технику и людские ресурсы для выполнения ремонта в сжатые сроки. В ходе подготовки к ремонтно-путевой кампании завезено 391,89 тыс. куб. м щебеночного балласта, собрано более 250 км рельсошпальной решетки.

Всего в 2021 году железнодорожники обновят 303,3 км пути, уложат 91,4 км нового пути, установят 372 стрелочных перевода. МЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к работам, они необходимы для обеспечения безопасности и надежности перевозок, развития транспортных услуг.