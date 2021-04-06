Власти Москвы не рассматривают возведение небоскреба на Мясницкой улице

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) не получал на рассмотрение проект строительства высотки на Мясницкой улице. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе комитета.

Ранее архитектор Сергей Скуратов сообщил, что проект многофункционального центра на Мясницкой улице находится в стадии обсуждения, подготовлено несколько вариантов его исполнения - высотой 125 м, 150 м, 175 м и 200 м. По его словам, столичные власти готовы поддержать строительство башни высотой 58 м.

"За получением свидетельства о выдаче архитектурно-градостроительных решений, которыми уточняются параметры будущего объекта застройки, в Москомархитектуру с данным проектом не обращались", - сказали в пресс-службе.