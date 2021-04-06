Диктант "Московский код", посвященный зданиям и памятникам столицы, пройдет 18 апреля

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Краеведческий диктант "Московский код" пройдет в столице в Международный день охраны памятников и достопримечательных мест - 18 апреля, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе городского департамента культурного наследия.

"Восемнадцатого апреля - в Международный день охраны памятников и достопримечательных мест пройдет интеллектуальный краеведческий диктант "Московский код". Диктант будет доступен на портале "Узнай Москву" с 10:00 до 22:00. Вопросы диктанта посвящены историческим зданиям и памятникам, архитектурным элементам и стилям, знаменитым зодчим, памятным адресам столицы", - рассказал собеседник агентства.

По словам руководителя департамента культурного наследия Алексея Емельянова, в этом году краеведческий диктант "Московский код" пройдет уже в третий раз.

"Это уникальный проект, который позволяет проверить свои знания о Москве, а также узнать новые исторические факты и городские легенды. В этот раз вопросов будет 25, мы подготовили их совместно с краеведами, архитекторами, реставраторами и историками. Уверен, что всем участникам будет интересно, поэтому с удовольствием приглашаю присоединиться 18 апреля", - сказал он.

Вопросы диктанта будут зачитывать известные деятели культуры и искусства, теле- и радиоведущие, политические и общественные деятели, спортсмены, блогеры. Среди них - Дмитрий Бертман, Евгений Богатырев, Евгений Герасимов, Михаил Швыдкой, Евгений Миронов, Софья Троценко, Мария Киселева, Андрей Медведев, Кирилл Щитов, Мария Лазутова и многие другие. На прохождение диктанта дается 1 час. Он не имеет ограничений по возрасту.