Чучело умершей в Московском зоопарке гималайской медведицы выставят в Тимирязевском музее

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Чучело гималайской медведицы Будур, которая умерла во время зимней спячки в Московском зоопарке, выставят в музее имени К. А. Тимирязева. Об этом сообщила во вторник журналистам генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

О смерти животного стало известно 31 марта, когда проснулись бурая медведица Роза и гималайский медведь Алладин.

"У нас есть договоры с разными музеями, институтами. В основном запросы (на умерших животных - прим. ТАСС) у нас от Дарвинского музея бывают, есть запросы от института Скрябина. В основном в научных и просветительских целях. Она (чучело гималайской медведицы - прим. ТАСС) будет в Тимирязевский [музей] направлена", - сказала Акулова.

Она отметила, что в зоопарке не появится новый медведь взамен умершей. Вольер, в котором жила Будур, будет реконструирован.

Акулова добавила, что во вторник киперы зоопарка открыли для оставшихся косолапых уличные вольеры. "Наши медведи проснулись, что означает начало весны. Им еще, конечно, потребуется неделя-две, чтобы прийти в свою привычную активность. <...> Сейчас медведи проснулись, чувствуют себя хорошо", - добавила Акулова.

Первыми в Московском зоопарке вышли из зимней спячки сурки. Кроме этого, 1 апреля проснулись еноты и енотовидная собака Буба, а в понедельник зоологи вывели тушканчиков из спячки.